I CHVRCHES ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO. ASCOLTA IL SINGOLO CON IL FEAT. DI ROBERT SMITH DEI CURE.

A distanza di oltre tre anni dal loro terzo LP, “Love Is Dead“, i Chvrches annunciano un nuovo full-length, “Screen Violence” (pre-order), in uscita il prossimo 27 agosto via Glassnote Records.

La frontwoman Lauren Mayberry dice del nuovo album: “Penso che per me sia stato utile entrare nel processo con l’idea che avrei potuto scrivere qualcosa di quasi evasivo. All’inizio sembrava liberatorio avere concetti e storie attraverso cui intrecciare i propri sentimenti e le proprie esperienze, ma alla fine tutti i testi erano decisamente ancora personali.”

Dopo “He Said She Shaid”, rilasciato ad aprile, oggi la band synth-pop scozzese ha condiviso un nuovo singolo, “How Not To Drown”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: la canzone, che vede la partecipazione di Robert Smith dei Cure, è “basata sul concetto di rimanere cosciente quando si annega”, spiega la press-release.

“Screen Violence” Tracklist:

1. Asking For A Friend

2. He Said She Said

3. California

4. Violent Delights

5. How Not To Drown

6. Final Girl

7. Good Girls

8. Lullabies

9. Nightmares

10. Better If You Don’t

Credit Foto: Andy Witchger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons