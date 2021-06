IL PROSSIMO ANNO TORNA ANCHE IL NOS PRIMAVERA SOUND PORTO 2022: SVELATI LINE-UP E DETTAGLI

Anche il NOS Primavera Sound Porto guarda al prossimo anno, l’anno in cui si recupererà il tempo perduto.

Una settimana dopo aver svelato la line-up del Primavera Sound Barcellona – Sant Adrià 2022, l’edizione portoghese del festival annuncia la line-up con cui celebrerà il suo nono anniversario dal 9 all’11 giugno 2022, con i Tame Impala e la loro psichedelia multicolore, i Gorillaz di Damon Albarn, Nick Cave and the Bad Seeds per un nuovo appuntamento con l’eternità, l’icona Beck, i risorti Pavement, Little Simz come nuovo punto di riferimento del rap britannico, la sempre irrequieta Kim Gordon e King Krule che ulula nel buio.

Con alcuni nomi ancora da annunciare nelle prossime settimane per completare la line-up, sono già 61 gli artisti con il marchio 100% Primavera Sound che ci accompagneranno nel tanto atteso ritorno al Parque da Cidade.

Tutti i biglietti già acquistati per il NOS Primavera Sound Porto 2020 e 2021 sono validi per l’edizione 2022. Per questo, è obbligatorio cambiare il biglietto del NOS Primavera Sound Porto 2020 o 2021 con un biglietto valido per l’edizione 2022 presso il punto vendita dove è stato acquistato, dal 4 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. Tutte le informazioni su questo processo saranno disponibili sul nostro sito web.

Gli abbonamenti e i biglietti giornalieri del NOS Primavera Sound Porto 2022 saranno in vendita da venerdì 4 giugno alle 12:00 (mezzogiorno, ora portoghese) al prezzo di 140 € (+ tasse) e 60 € (+ tasse) rispettivamente su DICE e nei punti vendita abituali (FNAC, CTT, El Corte Inglés e negozi NOS). Gli abbonamenti VIP saranno in vendita al prezzo di 200 € (+ tasse), esclusivamente su DICE e in un numero molto limitato, e comprendono un pacchetto di benvenuto, sconti sulle bevande nell’area VIP e accesso a zone con vista privilegiata.