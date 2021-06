PRINCE: “BORN 2 DIE” E’ IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO DA “WELCOME 2 AMERICA”

The Prince Estate e Legacy Recordings, divisione di Sony Music Entertainment, annunciano la pubblicazione della seconda traccia inedita “Born 2 Die” estratta da “Welcome 2 America”, l’album che Prince ha registrato nel 2010 e che verrà pubblicato direttamente dal suo leggendario caveau in formato standard e Deluxe il 30 luglio.

“Born 2 Die” è stata presentata in anteprima mondiale al programma della BBC 6 “Music Breakfast Show” con l’intervento del direttore musicale di lunga data di Prince, Morris Hayes, che ha presentato il brano assieme alla conduttrice Gemma Cairney.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming:

“Born 2 Die” è il secondo singolo estratto dal nuovo album in studio inedito di Prince, “Welcome 2 America”. La canzone è stata registrata durante una intensa attività in studio nella primavera del 2010, quando il presidente Obama era appena ad un anno dal suo primo mandato e Prince stava riflettendo profondamente sulle questioni che interessano la comunità nera e sul ruolo che sperava di svolgere nel moveimento per la giustizia sociale.

La canzone, nelle sue parti più lente, è stata prima registrata da Prince, dal bassista Tal Wilkenfeld e dal batterista Chris Coleman, e poi accentuata dalle armonie vocali di Shelby J., Liv Warfield ed Elisa Fiorillo, e completata da una melodia cantata dallo stesso Prince. Morris Hayes ha aggiunto la produzione finale alla traccia e ha condiviso parte dell’ispirazione che era presente dietro questi suoni. Quando abbiamo terminato ‘Born 2 Die’ Prince mi ha detto: ‘Ti dirò come è successo’, ha svelato Morris Hayes. Lui stava guardando i video del suo amico Dr. Cornel West su YouTube, e durante un discorso il Dr. West ha detto: ‘Amo mio fratello Prince, ma non è Curtis Mayfield‘. Quindi Prince ha detto: ‘Oh davvero? Vedremo!’.

Inoltre, in occasione del RSD, l’album di Prince del 1998 “The Truth” sarà pubblicato per la prima volta il 12 giugno come parte del primo RSD Drop. “The Truth” è stato originariamente pubblicato come accompagnamento al triplo album “Crystal Ball” ed è ampiamente considerato una delle gemme nascoste più sottovalutate di Prince. E’ la prima volta che The Truth viene reso disponibile in vinile, con una splendida grafica in rilievo disegnata dal direttore artistico di lunga data di Prince, Steve Parke.