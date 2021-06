ROBERT SMITH POTREBBE PUBBLICARE A BREVE UN DISCO SOLISTA NOISE

E’ cosa nota che Robert Smith abbia passato gran parte dell’ultima quarantena lavorando su nuova musica.

Come dichiarato dallo stesso artista in un’intervista lo scorso settembre l’obiettivo delle tante ore passate in studio sarebbe stato duplice: una prossima uscita discografica dei Cure e un disco solista.

Smith è tornato di recente sull’argomento nel corso di una chiacchierata con Zane Lowe di Apple Music aggiungendo a quanto già emerso che il suo album in solo sarà noise:

Ho sempre voluto fare un’ora di rumore, di musica noise, e non volevo farlo a nome Cure. Aspetti 10 anni e poi noi pubblichiamo un album che è solo rumore. Quindi la band ha detto: ‘No’. Mi sono solo divertito nel farlo.

Con l’occasione il leader dei Cure ha parlato anche dei progetti della band:

Probabilmente tra circa sei settimane sarò in grado dire quando il tutto vedrà la luce e di dare notizie su cosa faremo l’anno prossimo e il resto. Abbiamo lavorato su due album, uno di questi è molto cupo, l’altro no. Sono praticamente finiti, devo solo decidere chi farà i mix.

Ricordiamo che l’ultimo disco dei Cure è uscito più di 10 anni, era il 2008 quando fu pubblicato “4:13 Dream”.

Credit Foto: Mr. Rossi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons