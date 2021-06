SALGONO A 3 GLI ESTRATTI DAL NUOVO DISCO DEI DARKSIDE. ASCOLTA “LAWMAKER”.

Terzo estratto da “Spiral” nuovo disco dei Darkside, progetto musicale del duo Nicolas Jaar e Dave Harrington, in uscita il 23 luglio su Matador Records.

Dopo “Limit” e “Libery Bell” ascoltiamo “Lawmaker”:

Nell’estate del 2018, Harrington e Jaar hanno affittato una piccola casa in New Jersey per una settimana e hanno una canzone al giorno. Sei canzoni dal nuovo disco “Spiral” sono state scritte e registrate durante questa sessione iniziale.

Fin dall’inizio, i Darkside sono stati la nostra jam band. Qualcosa che abbiamo fatto nei giorni liberi. Quando ci siamo riuniti di nuovo, è stato perché non vedevamo l’ora di suonare di nuovo insieme,. dice Jaar. Harrington aggiunge: Ci è sembrato fosse arrivato di nuovo il tempo, in questa band facciamo cose che non faremmo mai da soli. Darkside è il terzo essere nella stanza che accade quando suoniamo insieme.

Come Darkside i due musicisti e produttori hanno pubblicato il loro EP di debutto nel 2011, prima di arrivare all’esordio sulla lunga distanza con “Psychic” nel 2013. Verso la fine del 2014, i due dissero che il progetto era “giunto al termine, per ora“.