ARRIVA L’ EP D’ESORDIO DEGLI AUTOMOTION GUIDATI DA LENNON GALLAGHER, FIGLIO DI LIAM GALLAGHER

Gli Automotion, la rock band inglese guidata da Lennon Gallagher, figlio di Liam Gallagher, hanno pubblicato il loro EP di debutto, “In Motion”.

Il progetto di cinque tracce contiene i singoli precedentemente pubblicati “Flight of the Screaming Baboon”, “Mind And Motion” e “View From the Precipice”, così come le nuove canzoni “Auto 3” e “Meeting At The Periphery”.

In un comunicato, il quartetto ha spiegato che i temi dell’EP ruotano intorno al “dominio della tecnologia nella società, il divenire e il superamento e l’inizio di un viaggio verso la creazione di qualcosa di nuovo” e tra le influenze musicali citano Robert Fripp, Neu! e John Cage.