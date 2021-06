CRISTINA DONA’: IL NUOVO SINGOLO E LE PRIMA DATE DEL TOUR ESTIVO

Esce oggi, 4 giugno, “Desiderio (Cannibal Version)”, il nuovo singolo di Cristina Donà.

A distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti, l’artista annuncia l’uscita del suo nuovo album “deSidera”, atteso per l’autunno prossimo, di cui il brano “Desiderio” è il primo estratto.

Come dicono le note stampa, sin dal titolo si evince quanto il brano incarni il tema dell’album, che ruota intorno alla cosiddetta “natura umana”, tanto meravigliosa quanto autodistruttiva, e ci mostra un soggetto incapace di maneggiare i propri desideri, che lo incalzano e lo cannibalizzano. Il testo personifica un essere affamato e mai sazio, spinto dall’urgenza del “desiderio” ma senza capacità di controllo, mentre gli arrangiamenti incalzanti e le sonorità luminose del brano descrivono pienamente la rincorsa verso ciò che da sempre è inafferrabile, le stelle (de-sidera).

“Il desiderio è una forza, uno slancio in grado di farci sentire vivi, che dà un senso alle nostre giornate. Nell’epoca in cui bisogni e “necessità” sono iperstimolati, mi sono chiesta quanto l’essere umano sia in grado di gestire i propri desideri e come questi ultimi condizionino in modo determinante la società e il pianeta che ci ospita”, così ci dice la stessa Cristina Donà.

Il brano anticipa un album identitario, frutto di un lavoro meditato e accorto, scritto a quattro mani col musicista e produttore Saverio Lanza.

A completare un momento artisticamente intenso, anche una serie di concerti in arrivo. Dal 1 luglio, infatti, la Donà sarà in tour con uno spettacolo che proporrà alcuni estratti del nuovo disco presentati in anteprima e brani di repertorio in una rinnovata veste. Queste le date ad oggi programmate (calendario in continuo aggiornamento):

1 Luglio – Sant’Agata B. se (BO) – Arena Estiva Teatro Bibiena

5 Luglio – Reggio Emilia – Chiostri di S. Pietro / Mundus Festival

7 Luglio – Genova – Giardini Luzzati – Lilith Festival 2021 – NUOVA DATA

9 Luglio – Bollate (MI) – Festival di Villa Arconati FAR

14 Luglio – Bientina (PI) – Villa Pacini-Battaglia / Musicastrada Festival

31 Luglio – Locorotondo (BA) – Masseria Ferragnano / Locus Festival con Niccolò Fabi

6 Agosto – Gombola (MO) – Trasparenze Festival

27 Agosto – Corigliano d’Otranto (LE) – Castello Volante / SEI Festival

29 Agosto – Altilia (CB) – Teatro Romano di Sepino / Sonika Poietika

5 Settembre – Fiesole (FI) – Teatro Romano

10 Settembre – Cagliari – Centro Culturale Ex Lazzaretto / Karel Music Expo



Foto di Francesca Sara Cauli