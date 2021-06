I COUSTEAUX ANNUNCIANO IL LORO RITORNO CON “STRAY GODS”, IL NUOVO DISCO IN USCITA AD AGOSTO

Il duo noir-pop inglese dei Cousteaux ha annunciato il nuovo album, “Stray Gods”, in uscita il prossimo 20 agosto che vede la prima uscita della band dopo quattro anni da “Cousteaux” che, invece, ha segnato il ritorno dei londinesi dopo dieci anni di assenza dalle scene musicali.

Parlando del nuovo lavoro, McKahey ha detto: “Di tutto quello che abbiamo fatto, questo è l’album di cui sono più orgoglioso. Considerando che Stray Gods è stato creato da Davey nella sua soffitta, scambiando file strumentali con una serie di musicisti, penso che questa sia la nostra ora migliore”.

In occasione dell’annuncio, il duo ha rilasciato anche un primo singolo ovvero la cover di Miley Cirus, “Karen Don’t Be Sad”, a proposito della quale Davey Ray Moor ha affermato: “Ho visto Miley eseguire ‘Karen Don’t Be Sad’ al Saturday Night Live nel 2015. Era diversa dalla versione del suo album Dead Petz. Sembrava un classico e la sua esibizione è stata coraggiosa e sincera. Il testo è una cosa dolce da comunicare a chiunque”.

“I Cousteaux hanno iniziato a scrivere il nuovo ‘Stray Gods” – si legge nella nota stampa – “a poche settimane dal disco ‘Cousteaux’ pubblicato nel 2017. In quel periodo, Liam era solito passare metà anno in UK e l’altra metà in Australia, con la sua famiglia. Tutte le voci sono state registrate nel Regno Unito mentre era in compagnia di Moor, il cantautore/tastierista del duo. Senza il supporto dell’etichetta, l’album è rimasto inattivo fino al 2020, quando il regista australiano Brendan Young ha espresso interesse per la realizzazione di un video per la traccia ‘When the Bloom Has Left the Rose’. Girato in bianco e nero, impressionistico, il cortometraggio presenta una star del cabaret nei suoi ultimi anni che affronta i dolori dell’invecchiamento. Dal suo debutto lo scorso autunno, il video ha vinto 21 premi cinematografici internazionali, dieci per il “Miglior video musicale”, incluso ai London Independent Film Awards”.

“Stray Gods” tracklist:

1. Cheap Perfume (Dave Ray Moor/Pete Josef)

2. Love the Sinner

3. Karen Don’t Be Sad (Miley Cyrus/Wayne Coyne/Steven Drozd)

4. Yesterday Eyes

5. Bloom Overture

6. When the Bloom Has Left the Rose

7. So Long, Marianne (Leonard Cohen)

8. Praying for Rain

9. This Thing Won’t Fly

10. Electrical Storms in Berlin

11. Hush Money

12. In the Meantime