NICOLAS GODIN (AIR) CONDIVIDE L’INEDITO “ANOTHER SIDE” CONTENUTO NELLA VERSIONE ‘ESPANSA’ DEL SUO ULTIMO DISCO

Nicolas Godin, metà esatta degli Air, condivide in questi giorni i dettagli di “Concrete and Glass: Expanded Edition” versione ‘espansa’ del suo secondo disco solista pubblicato l’anno scorso.

La nuova versione di “Concrete and Glass” uscirà il 25 giugno su etichetta Because Music con l’aggiunta di 6 nuove tracce.

Primo ascolto del materiale inedito riguarda il brano “Another Side” che vanta il feat del duo RnB We Are KING.

Guarda il video:

Sono felice che questa canzone abbia finalmente trovato la sua strada grazie a We Are KING. Ho scritto questa canzone qualche anno fa quando mi stavo divertendo con i miei figli nello studio degi Air. Per qualche ragione ho sempre pensato che questa melodia potesse diventare una buona canzone e ho deciso di non arrendermi. Finalmente, dopo tutti questi anni, ho avuto l’estremo piacere di sentire cosa ci hanno fatto We are KING e ricorderò sempre quella notte in cui ho sentito “Another Side” sul mio telefono per la prima volta. È stata la conferma per me che tutto arriva al momento giusto quando lasci che il destino guidi i tuoi passi ha dichiarato Godin.

“Concrete and Glass: Expanded Edition” tracklist

Disc 1:

01. “Concrete and Glass”

02. “Back To Your Heart” (featuring Kate NV)

03. “We Forgot Love” (featuring Kadhja Bonet)

04. “What Makes Me Think About You”

05. “Time On My Hands” (featuring Kirin J Callinan)

06. “The Foundation” (featuring Cola Boyy)

07. “Catch Yourself Falling” (featuring Alexis Taylor)

08. “The Border”

09. “Turn Right, Turn Left”

10. “Cité radieuse”

Disc 2:

01. “Another Side” ft. We Are KING

02. “Love Theme” ft. Kadhja Bonet

03. “Girl Like Sally” ft. Kirin J Callinan

04. “Ti I Ya” ft. Kate NV

05. “L’Enfance n’a qu’un temps” (“Another Side” demo)

06. “Spring Ritournelle” (“Catch Yourself Falling” demo)