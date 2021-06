Nuova uscita a nome Nightjacket, band che avevamo già seguito con piacere con un Weekly Radar. Il nuovo EP va segnalato in primis per l’arrivo di Andrea Wasse alla voce, che sembra prendersi meno libertà rispetto alla precedente cantante, mostrandosi più “contenuta” e vicino alla delicatezza di Harriet Wheeler dei Sundays.

In realtà la band segue un percorso che non ci è affatto estraneo, quello che, ad esempio, riporta con piacere alle magie dei Mazzy Star (“Lonely Archer”). Il suono sembra più arrotondato e pop, senza guardare a incursioni nello shoegaze. Piacevole la melodia morbida di “Just A Little”, sempre in zona Sundays, mentre “Lucky” scivola in una morbida popedelia folk-pop tipicamente made in USA. “Burn Through The Atmosphere” chiude l’ EP. Il brano lavora bene sui synth, creando una sensazione di sospensione che poi si scioglie nel corso del pezzo, che trova la sua apertura indie-pop.

4 brani per segnalarci che lo stato di salute della band è buono. Per ora va benissimo così.