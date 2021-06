THE HOUSE OF LOVE: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA IN AGOSTO

THE HOUSE OF LOVE: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA IN AGOSTO

Gli House Of Love arrivano per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento unico venerdì 6 agosto 2021 in Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) per Sexto ‘Nplugged. I biglietti saranno in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster da venerdì 11 giugno.

THE HOUSE OF LOVE

6 agosto 2021 – Sexto ‘Nplugged @ Piazza Castello – Sesto al Reghena (PN)

Biglietto: € 20,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

info su www.bpmconcerti.com

Guy Chadwick sta attualmente lavorando a un album che è in fase di registrazione, sarà un vero e proprio disco dei The House of Love, con diversi musicisti che portano nuovo entusiasmo e vitalità alla musica che Guy ha scritto negli anni. La nuova line up è composta da Keith Osborne (chitarra, voce), Hugo Degenhardt (batteria, voce) e Harry Osborne (basso, voce) oltre ovviamente a Guy Chadwick.