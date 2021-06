TRACK: CIEL Never Alone Again

Tornano con un altro nuovo singolo i nostri beniamini Ciel.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Never Alone Again” ed è stato prodotto da Steven Ansell dei Blood Red Shoes e masterizzato da Robin Schmidt (The 1975, Wolf Alice, The Black Keys).

La band di Brighton non ci delude anche questa volta: la malinconica voce della frontwoman olandese Michelle Hindriks costruisce melodie sognanti e melodiche, mentre non mancano potenti inserzioni chitarristiche shoegaze e appare pure qualche drum-machine. Il risultato è assolutamente gradevole ed esaltante. Non vediamo l’ora di ascoltare ancora nuova musica da parte loro!

Ciel: Bandcamp