TRACK: DEATHRETRO Edge Of Nothing

Ancora Manchester portatore di ottimo sound. Questa volta è il turno della compagine alternative rock dei Deathretro che hanno rilasciato il loro nuovo trascinante singolo “Edge Of Nothing”, primo estratto dal loro album del debutto omonimo in arrivo il prossimo giugno 2021.

Formatisi nel 2005, i Deathretro hanno iniziato a tenere concerti in tutti i posti in Cumbria, contea del Nord-ovest dell’Inghilterra, per poi trasferirsi a Leeds nel 2007 dove hanno trascorso diversi anni svolgendo attività tipiche di una band e condividendo palchi con artisti del calibro di The Sunshine Underground, Alabama 3 e, quindi, ritornare a Manchester per finire l’album d’esordio con Grant Henderson dei Loom Studios.



Listen & Follow

Deathretro: Soundcloud | Facebook