Rifanno capolino i The Reytons dopo l’ottimo EP d’esordio “May Seriously Harm You and Others Around You“.



Il nuovo brano, con tanto di video, è questa “Antibiotics” che offre ancora chitarre energetiche da primi Arctic Monkeys e una melodia accattivante.

Nel mirino adesso c’è il primo album sulla lunga gittata: l’uscita di “The Kids Off The Estate” è fissata per il prossimo 24 Settembre.

Listen & Follow

The Reytons: Spotify | Bandcamp | Facebook