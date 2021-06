ALBUM: PASTEL COAST

Bene hanno fatto Groover Obsessions e Shelflife records a mettere gli occhi su questi deliziosi francesi che rispondono al nome di Pastel Coast e che abbiamo già conosciuto grazie a un nostro precedente Weekly Radar.

Sun by Pastel Coast

“Sun” non potrà che diventare, fin dal titolo, la colonna sonora perfetta delle vostre vacanze, sia che possiate spostarvi fisicamente sia che solo la mente possa viaggiare, mentre voi siete bellamente sdraiati sul vostro divano di casa. I ragazzi si muovono alla perfezione su quei sentire già battuti dai Phoenix, tanto per restare in Francia, ma anche quei suoni ricchi di nostalgia per gli anni ’80 che ora vanno tanto di moda. Zucchero filato con lo sguardo rivolto al passato, un po’ di dream-pop per arrotondare alla perfezioni gli spigoli, la giusta dose di elettronica per far muovere il piedino (ma niente grosse sudate, sia chiaro!) e per ricordarci che i New Order sono sempre una scuola ricca di fascino e, per chiudere il conto degli ingredienti, quel pizzico di surf-pop per non farci scordare che la zona della spiaggia è sempre la preferita.

Non inventano nulla i ragazzi francesi, ma in un periodo dell’anno in cui tutti s’impegnano a sfornare “la hit estiva”, beh, qui siamo di fronte al disco (e non al singolo, attenzione) perfetto per l’occasione. Poco importa se i primi temporali di settembre ci cancelleranno il ricordo di questi brani, intanto non ne possiamo fare a meno…

Listen & Follow

Pastel Coast: Bandcamp