ALBUM: TAPE WAVES

Potremmo tranquillamente dire che lo spazio “Brand New” per Kim e Jarod Weldin inizia a diventare un po’ stretto, se non altro per una discografia che inizia sempre più a farsi corposa. Questo potrebbe essere, quindi, il loro ultimo giro di giostra in questa rubrica e, beh, se ultimo giro doveva essere, non possiamo non dire che sia una chiusura con il botto.

L’ultima fatica del duo americano (insieme non solo musicalmente, ma anche nella vita) è una delizia dream-pop che lambisce, ancora una volta, quei territori nostalgici che ci danno conforto e nello stesso tempo quel sapore agroldolce alle nostre giornate.

Bright by Tape Waves

I Tape Waves sanno muoversi in modo dolcissimo, studiando con precisione ogni melodia che diventa magica, sia quando si fanno eterei e leggeri, sia quando si spostano su territori appena più folk ma anche quando trovano il gancio vincente per farsi inaspettate corse indie pop, con ritmi pimpanti e suoni più carichi, quasi in orbita shoegaze. Sta di fatto che questa completezza e varietà della proposta rendono “Bright” il loro album migliore, adatto per ogni momento della giornata.

Una band favolosa.

