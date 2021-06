CHET FAKER: “FEEL GOOD” è LA NUOVA ANTICIPAZIONE

Il produttore, cantautore e artista cresciuto a Melbourne e di base a New York Nick Murphy condivide oggi “Feel Good”, nuovo singolo del suo progetto Chet Faker e ultima anticipazione dell’imminente album “Hotel Surrender“, in arrivo il 16 luglio su Detail Records / BMG.

Ripreso il progetto Chet Faker a ottobre dello scorso anno dopo una pausa lunga 6 anni, Nick Murphy ritorna quindi con “Hotel Surrender”: un nuovo lavoro di 10 brani autoprodotti e caratterizzati dagli elementi che hanno permesso a Chet Faker di conquistare un’ampia fanbase internazionale.

Murphy racconta: “Ho delle prospettive diverse, adesso. Ho pensato alla musica in maniera del tutto nuova, ora la vedo come una terapia di massa. Penso di averla sempre percepita come una situazione difficile, come se io stessi affrontando un’odissea creativa. Ora ho un approccio più sciamanico. Devi trovare la luce, oppure il buio, quello che ritieni sia opportuno, e condividerli. Ho capito che questa è la vera natura del progetto Chet Faker. Ho percepito le sofferenze del mondo e ho pensato che forse potevo fare qualcosa per restituire un po’ di gioia a queste persone”.