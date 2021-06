In attesa di mettere le mani sull’intero album di 7 tracce “Stoners Rule” degli Stöner, nuovo progetto che comprende gli ex membri dei Kyuss, Brant Bjork (anche ex membro dei FU MANCHU) e Nick Oliveri (MONDO GENERATOR, QUEENS OF THE STONE AGE) insieme al batterista Ryan Gut, in uscita il prossimo 25 giugno via Heavy Psych Sounds, ascoltiamo il nuovo singolo “Rad Stays Rad”, che fa seguito a “Nothin” rilasciato una decina di giorni addietro.



Credit Foto: Stöner, courtesy of Heavy Psych Sounds