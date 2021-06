VIDEO: THE UMBRELLAS She Buys Herself Flowers

Poco da fare, quando c’è di mezzo la Slumberland Records noi subito alziamo il livello di attenzione. San Francisco non delude nemmeno questa volta, dimostrandosi patria di ottime formazioni guitar-pop. La nuova segnalazione riguarda le magie sonore dei The Umbrellas, pronti a stupire con il loro esordio, atteso a inizio agosto.

Ascoltando questa favolosa “She Buys Herself Flowers” si viene subito trasportati in un favoloso mondo sonoro in cui i punti fermi non possono che essere tanto il Paisley Underground quanto eroi come The Byrds, The Pastels e Comet Gain.

C’è già grandissima attesa.

