ASCOLTA IL NUOVO EP DI MARTINA TOPLEY-BIRD, CO-PRODOTTO DA ROBERT “3D” DEL NAJA DEI MASSIVE ATTACK

Robert “3D” Del Naja dei Massive Attack ha co-prodotto il nuovo EP ‘Pure Heart’ di Martina Topley-Bird.

L’EP di tre tracce “Pure Heart” precede il quarto album della Topley-Bird, “Forever I Wait”, che esce il 10 settembre. Le tracce dell’EP “Pure Heart”, “Hunt” e “Rain” appariranno tutte nella tracklist dell’album.

Topley-Bird ha detto che il disco è “un viaggio attraverso la mia psiche, passando attraverso diversi stati e frequenze di emozioni e riflessioni. ‘Pure Heart’, con i suoi echi di The Cure, è l’ode alla mia giovane adolescenza, il periodo in cui mi sono appassionata alla musica in senso devozionale e tribale. Parla di paure e desideri, rappresenta tutti i nuovi inizi e afferma la tranquilla determinazione di seguire la musa dove mi porterà. ‘Hunt’ è la resa dei conti che deve avvenire dopo che il viaggio è iniziato, un commento sul potere e i potenti, guadagnandosi la risoluzione pacifica che arriva con ‘Rain‘. Non avrei mai immaginato che sarei finita con ben quattro produzioni di D (Robert del Naja) nel mio disco. I testi delle tre canzoni di questa uscita digitale sono stati scritti dal mio partner mentre cercavo la musica giusta per accompagnarli. ‘Pure Heart’ rappresenta qualcosa che avevo bisogno di dire, ‘Hunt’ è qualcosa che avevo bisogno di possedere e ‘Rain’ è qualcosa in cui dovevo crescere – hanno fatto da pilastro all’intero disco e hanno costituito il proprio corpo di lavoro“.

Credit Foto: Aurelien Guichard from London, United Kingdom, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons