I BLOOD RED SHOES RITORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “A LITTLE LOVE”

I BLOOD RED SHOES RITORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “A LITTLE LOVE”

A distanza di più di due anni dal loro quinto LP, “Get Tragic”, i Blood Red Shoes sono tornati a farsi sentire con materiale inedito.

Il duo di Brighton, infatti, ha appena realizzato un nuovo singolo, “A Little Love”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

La band inglese dice del nuovo pezzo: “Perché come il resto del pianeta, siamo agganciati ai podcast che parlano di omicidi e ai documentari di Netflix su serial killer e psicopatici e amiamo pensare alla mentalità dello stalker autorizzato che è convinto che una persona li ami e ne abbia bisogno, quando quella persona non lo sa nemmeno chi sono. Questa è anche la seconda canzone nella storia della nostra band a presentare una lattina di lacca come strumento.”

Photo Credit: Simon Fernandez, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons