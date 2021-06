IL NUOVO SINGOLO A NOME NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS è “FLYING ON THE GROUND”

Venerdì Noel Gallagher pubblicherà la raccolta “Back The Way We Came: Vol 1 (2011 – 2021)“, ovviamente a nome Noel Gallagher’s High Flying Birds. Il disco, oltre ai pezzi migliori del periodi citato, continene anche due inediti: “We’re On Our Way Now” e “Flying On The Ground”. Dopo il primo brano, è tempo ora di sentire anche il secondo.

Noel si muove in un territorio tra Paul Weller e Burt Bacharach.

Parlando del brano, l’ex Oasis ha detto :”E’ letteralmente la cosa migliore che abbia pubblicato dall’ultima volta che ho buttato fuori qualcosa qualcosa. Se Burt Bacharach avesse lavorato per la Motown le sue canzoni avrebbero avuto questo sound…ma non sarebbero state così buone, ovviamente”.

Photo: Christopher Johnson from Tokyo, Japan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons