SECONDO UN NUOVO SONDAGGIO “WHOLE LOTTA LOVE” DEI LED ZEPPELIN HA ‘IL MIGLIOR RIFF DI TUTTI I TEMPI’

Un nuovo sondaggio lanciato dalle riviste Total Guitar e Guitar World ha stilato la classifica dei migliori riff di chitarra di tutti i tempi.

A trionfare in una lista finale comprensibilmente piena di mostri sacri “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin.

Nel numero in edicola dallo scorso 4 giugno Total Guitar descrive così la scelta:

Nel 1969, l’anno in cui Neil Armstrong metteva piede per la prima volta sulla luna, Jimmy Page ha portato a termine il suo passo da gigante per l’umanità. Al riff di Whole Lotta Love sono serviti solo 2,7 secondi per proiettare immediatamente la musica in un altro decennio. Mentre tutti gli altri erano ancora negli anni ’60, i Led Zeppelin suonavano i ’70.

e ancora:

Non è stato il primo grande riff, ma ha renderlo tale è stato ciò che ha significato. Ecco perché i riff sono diventati centrali nella musica, sono la ragione per cui le band cercano il gancio che può spingere un’intera canzone – o anche un’intera carriera.

Ecco la top10 dei migliori riff secondo i lettori dei due magazines:

1. Whole Lotta Love (Led Zeppelin)

2. Crazy Train (Ozzy Osbourne)

3. Back in Black (AC/DC)

4. Smoke on the Water (Deep Purple)

5. Ain’t Talkin’ ‘Bout Love (Van Halen)

6. Enter Sandman (Metallica)

7. Iron Man (Black Sabbath)

8. Walk (Pantera)

9. La Grange (ZZ Tio)

10. Purple Haze (Jimi Hendrix)