VIDEO: MAZEY HAZE

Vengono da Amsterdam i Mazey Haze, guidati dalla voce Nadine Appeldoorn, e il loro primo biglietto da visita è la deliziosa “Sad Lonely Groove”. Rimandi morbidi e anni ’70 che rimandano tanto agli Air quanto agli anni ’70, con questo basso saltellante e il ritornello con una chitarra liquida e avvolgente.

La cantante stessa descive così il brano: “La canzone parla di me che mi sono sentita triste e sola come mai nella mia vita. Non avevo ancora costruito molte relazioni amicali e mi sono costretta a stare da sola con me stessa. Parla della mancanza del ragazzo di cui pensavo di essere innamorata“.

“È un flusso di pensieri che mi giravano in testa continuamente. È stata la prima volta che ho capito che non ero in grado di essere felice da sola ed ero molto dipendente nella relazione passata. Improvvisamente ho dovuto incontrare e conoscere me stessa, qualcosa che non avevo mai fatto prima. Quando ho scritto questa canzone stavo ancora scappando da tutto questo“.

