Bat For Lashes ha reso noto il suo primo album live, “Livestream at Home. Los Angeles, 2021”. Il disco è stato registrato ad aprile.

Livestream at Home. Los Angeles, 2021 by Bat For Lashes

L’uscita va a ripercorre momenti importanti della carriera di Natasha, con un contesto decisamente intimo e personale.

Tracklist:

1. All Your Gold

2. We’ve Only Just Begun

3. Close Encounters

4. What’s A Girl To Do

5. Kids In The Dark

6. Let’s Get Lost

7. Lilies

8. Joe’s Dream

9. If I Knew

10. Deep Sea Diver