“HIDEAWAY” è IL NUOVO SINGOLO DEI WAVVES

Il prossimo 16 luglio, via Fat Possum Records, i Wavves pubblicheranno il loro settimo album, “Hideaway”, che arriva a distanza di quattro anni dal precedente, “You’re Welcome”.

Il disco, che è stato prodotto da Dave Sitek dei TV On The Radio, “riguarda ciò che accade quando diventi abbastanza grande da fare il punto del mondo intorno a te e ti rendi conto che nessuno ti salverà tranne te stesso e anche questo potrebbe essere un compito arduo.”

Dopo “Sinking Feeling” e “Help Is On The Way”, ora il gruppo surf-pop californiano condivide un nuovo singolo, la title-track “Hideaway”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Photo Credit: Jesse Lirola