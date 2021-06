SI CHIAMA “BE THE LIGHT” IL BRANO D’ESORDIO DEI THE ORCHID ROOM, LA NUOVA BAND DEL DAL BASSISTA DEI LIBERTINES JOHN HASSALL

Il brano di debutto dei The Orchid Room, “Be The Light”, è stato pubblicato in digitale e in streaming.

Scritto dal bassista dei Libertines John Hassall, deriva dalla vita a distanza che tanti hanno dovuto sopportare durante gli ultimi 18 mesi di restrizioni pandemiche, una sdituazione che Hassall e Annekei (cantante danese) hanno sperimentato dopo che il gruppo Buddhista frequentato da entrambi è stato costretto a lavorare online.

“La canzone è un incoraggiamento a tutti quelli che ho potuto incontrare solo al telefono o sullo schermo del computer“, dice. “Volevo ricordare loro che potremmo superare tutta la distanza, i disordini emotivi e i problemi che sono stati causati dal Covid 19, finché possiamo resistiamo e sosteneniamoci a vicenda“.