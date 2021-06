SINéAD O’CONNOR RITRATTA: “NON MI RITIRO !!!”

L’imprevedibile Sinéad O’Connor colpisce ancora.

A pochi giorni di distanza dai tweet con i quali l’artista annunciava il suo improvviso e inaspettato ritiro dalle scene arriva la marcia indietro:

Buone notizie. Si fotta il ritiro. Non mi ritiro. Per un momento ho permesso ai maiali con rossetto di fottermi la testa…

La O’Connor, che si scusa con gli operatori del settore e conferma che sarà in tour nel 2022, spiega nel dettaglio gli ultimi movimentati giorni in un comunicato stampa reso disponibile sul suo profilo twitter:

Good news. Fuck retiring. I retract. Am not retiring. I was temporarily allowing pigs in lipstick to fuck my head up… here's my statement….. in the form of these three photos. It's 'colourful' but that's me : ) #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk

— Sinead O'Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 7, 2021