4 DATE ITALIANE, NELL’ESTATE 2022, PER GLI AGNOSTIC FRONT

Dopo ormai un paio di anni di stop dovuti alla pandemia ecco ritornare nel nostro paese quella che si può definire ormai una band “di casa” per l’italia : gli Agnostic Front!

Leader indiscussi del movimento hardcore mondiale, sono stati una delle band dall’impatto più devastante del movimento punk americano, tra i fondatori del termine hardcore, dando una scossa significativa al movimento underground di New York nei primi anni 80. L’aver sopravissuto più a lungo di alcune band loro contemporanee e leggendarie come Black Flag, Minor Threath, SSD e Dead Kennedys, potrebbe farli vivere tranquillamente sugli allori, ma in realtà la battaglia degli Agnostic Front non è ancora finita!

I “padrini” del NYHC continuano a vivere come l’incarnazione del motto Hardcore for life, facendo capire a tutti quanti che non è certamente uno slogan vuoto o uno stile musicale prossimo alla fine.

Le loro ultime fatiche discografiche hanno ancora una volta riaffermato gli Agnostic Front come il nome per eccellenza quando si parla di Hardcore e, se mai qualcuno avesse qualche dubbio, la band di Roger Miret e Vinnie Stigma, non ha nessuna voglia di chiudere con la musica , il loro spirito di un tempo è sempre vivo come allora e continua…

20.06.22 | SPAZIO POLIVALENTE , CARAMAGNA (CN)

21.06.22 | PALADUE , BASSANO DEL GRAPPA

(SUPPORTO AI BAD RELIGION)

22.06.22 | TRAFFIC CLUB , ROMA

23.06.22 | CUEVAROCK , CAGLIARI

Il tour è gestito da Hellfire Booking

Photo: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons