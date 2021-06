CHEAP TRICK: UNA DATA ITALIANA NEL FEBBRAIO DEL 2022

La storica rock band americana dei Cheap Trick tornerà on the road nel 2022 per promuovere e suonare i brani del nuovo album “In Another World”, uscito lo scorso 9 aprile su BMG.

I CT terranno un concerto anche in Italia, il prossimo 19 febbraio, al Fabrique di Milano

CHEAP TRICK

+ Raveneye

19.02.2022 MILANO, Fabrique

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerti: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00

Biglietti in vendita su vivaticket.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 11 giugno.