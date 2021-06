IL NUOVO SINGOLO DI LUCY DACUS SI CHIAMA “BRANDO”

Il prossimo 25 giugno, via Matador Records, Lucy Dacus pubblicherà il suo terzo LP, “Home Video”, che arriva a oltre tre anni di distanza dal suo precedente, “Historian”.

Le note stampa ci informano che nel nuovo album la musicista statunitense si interroga sui suoi anni formativi a Richmond in Virginia. Molte delle canzoni iniziano come potrebbe essere un libro di memorie e tutte hanno la compassione, l’umorismo e l’onestà della migliore scrittura autobiografica. Questo album mostra la capacità della Dacus di utilizzare il personale come porta per l’universale.

Il suo nuovo singolo si chiama “Brando” e lo potete ascoltare qui sotto.

“”Brando” parla di un amico molto teatrale che ho avuto al liceo la cui intera personalità era rappresentata dai media che consumava. Mi ha mostrato un sacco di film e musica fantastici, ma penso che fosse più interessato a usarmi come un album dei suoi gusti che a conoscermi davvero. Ha affermato di conoscermi meglio di chiunque altro, ma ho iniziato a sentire che tutto ciò che voleva da me era essere un partner di scena nel film della sua vita”, ha detto Lucy del suo nuovo brano.

Photo Credit: Ebru Yildiz