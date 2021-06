NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI JOSé GONZáLEZ. ASCOLTA (E GUARDA IL VIDEO) DI “HEAD ON”.

José González condivide in queste ore un nuovo estratto dal suo prossimo quarto album in studio “Local Valley” in uscita il 17 settembre su etichetta Mute.

“Head On” arriva accompagnata dal video diretto dal suo collaboratore di lungo corso Mikel Cee Karlsson in passato al lavoro anche con Fever Ray e Junip.

Guarda il video animato:

Ho scritto “Head On” come una canzone di combattimento o un elenco di istruzioni… un manuale. “Head On” va inteso sia come ‘dritto’, ‘a testa alta’ che come ‘accendere la mente’. afferma González.

L’ispirazione viene da “Zombie” di Fela Kuti e dal modo in cui scrivevo i testi per la mia precedente band hardcore. E’ la stessa vena della mia canzone “What Will” del 2015. Entrambe sono canzoni anti-dogma e pro-ragione. Alcuni dei termini che uso come “cercatore di affitti” o “estrattore di valore” provengono da libri di economia che ho letto, come “Il valore di tutto” di Mariana Mazzucato.

Da “Local Valley”, primo disco in studio del songwriter svedese di origini argentine in oltre 5 anni (l’ultimo disco è “Vestiges & Claws”, pubblicato nel 2015), abbiamo già ascoltato “Visions” e “El Invento” primo brano in spagnolo di José González.

Credit Foto: José González