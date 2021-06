PATTI SMITH ANNUNCIA QUATTRO DATE ITALIANE A LUGLIO CON BAND

Dopo l’annullamento del tour italiano previsto a luglio 2020, a causa delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Patti Smith non esita a riappropriarsi del proprio spazio e del proprio tempo, sfidando le tante difficolta’ che ancora costellano il percorso degli artisti, ed è pronta a tornare in Italia per quattro concerti a luglio, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Ecco tutti i dettagli delle date:

sabato 10 luglio @ Alba (CN) – Collisioni Festival

Piazza Medford Alba

prezzi dei biglietti:

area gold: 60 Euro + prevendita

area silver: 50 Euro + prevendita

platea numerata: 40 Euro + prevendita

platea numerata laterale: 35 Euro + prevendita

biglietti in vendita su Ticketone

domenica 11 luglio @ Gardone Riviera (BS) – Tener-a-mente Festival

Anfiteatro del Vittoriale

prezzi dei biglietti:

platea I settore: 68 Euro + prevendita

platea II settore: 60 Euro + prevendita

gradinata: 52 Euro + prevendita

tribuna: 43 euro + prevendita

biglietti in vendita su Ticketone

martedì 13 luglio @ Lignano Sabbiadoro (UD) – Nottiarena 2021

Arena Alpe Adria

prezzi dei biglietti:

platea numerata: 55 Euro + prevendita

tribuna laterale numerata: 55 Euro + prevendita

tribuna non numerata: 45 Euro + prevendita

biglietti in vendita su Ticketone

mercoledì 14 luglio @ Cattolica (RN) – Arena Della Regina

Piazza della Repubblica, 28

prezzi dei biglietti:

poltronissima: 75 Euro prevendita inclusa

poltrona: 69 Euro prevendita inclusa

terzo settore: 57 Euro prevendita inclusa

quarto settore: 46 Euro prevendita inclusa

biglietti in vendita su Ticketone e ciaoticket.com