VIDEO: FORTITUDE VALLEY

Vi avevamo parlato dei Fortitude Valley alla fine del 2019, quando avevano pubblicato il loro primo singolo, “Wreck”: la pandemia ha messo in stand-by tutti i loro progetti, ma ora la band indie-pop inglese è pronta per ritornare con il suo album d’esordio, che vedrà la luce il prossimo settembre via Fika Recordings.

Nato dalla mente dell’australiana di stanza a Durham Laura Kovic – componente dei Tigercats – il supergruppo vede anche la partecipazione di Greg Ullyart (basso) dei Night Flowers e Daniel Ellis (chitarra) e Nathan Stephens Griffin (batteria) dei Martha.

Intanto i Fortitude Valley hanno rilasciato un nuovo singolo, “Cassini”, di cui potete vedere il video qui sotto: il brano, che parla dello sfortunato progetto spaziale della Nasa, si muove su territori slacker-rock con melodie spensierate, lasciando spazio a Ellis di creare con la sua chitarra. Davvero gradevole!

Listen & Follow

Fortitude Valley: Soundcloud