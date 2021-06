ASCOLTA “PSYCHIC”, IL NUOVO ASSAGGIO DALL’ALBUM DEI GOON SAX

A maggio, i Goon Sax hanno annunciato il loro terzo album, “Mirror II“. Il primo singolo era l’ottima “In The Stone”, ma ora è tempo del nuovo assaggio: “Psychic”.

Ecco cosa ne ha detto Louis Forster: “Psychic” esiste nella fragile intersezione di fantasia e realtà , un mondo soprannaturale in cui fuggi finché non senti la realtà afferrare il tuo colletto. Mentre si viene trascinati indietro al tempo lineare e alla presunta obiettività, il soprannaturale reintegra la sua pretesa di una verità più potente. Alla fine, l’attrito tra questi mondi ti porta a mettere in discussione la tua fede in entrambi, chiedendoti fino a che punto la verità può essere scelta e quali forze sono troppo forti per te. Molto simile a “In The Stone”, questa canzone è una conversazione. Le verità di due persone sulla ricerca di questa stessa cosa“.

Credit Foto: Ben O’Connor