CLAP YOUR HANDS SAY YEAH RECUPERA NEL 2022 LE DATE ITALIANE

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH RECUPERA NEL 2022 LE DATE ITALIANE

Clap Your Hands Say Yeah annuncia il recupero delle date precedentemente fissate per l’autunno 2021.

Alec Ounsworth porterà in Italia il suo progetto in queste occasioni:

28 aprile @ Milano BIKO Milano

29 aprile @ Bologna Covo Club

Per info e prevendite www.dnaconcerti.com.

I Clap Your Hands Say Yeah hanno pubblicato quest’anno “New Fragility” settimo album in studio.