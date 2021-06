“INFINITE GRANITE” E’ IL NUOVO DISCO DEI DEAFHEAVEN. ASCOLTA “GREAT MASS OF COLOR”.

La band noise di San Francisco svela i dettagli del suo prossimo disco.

“Infinite Granite”, quinto album in studio che segue di 3 anni il precedente “Ordinary Corrupt Human Love”, uscirà il 20 agosto su Sargent House.

Prodotto da Justin Meldal-Johnsen, già al fianco di M83, Wolf Alice, Paramore, Metric, l’album è anticipato dal singolo “Great Mass Of Color”:

“Infinite Granite” tracklist:

Shellstar

In Blur

Great Mass of Color

Neptune Raining Diamonds

Lament for Wasps

Villain

The Gnashing

Other Language

Mombasa

Credit Foto: George Clarke