SUUNS: IL NUOVO ALBUM SI CHIAMA “THE WITNESS”, è IL SINGOLO “WITNESS PROTECTION” AD ANTICIPARLO

I SUUNS annunciano “The Witness”, il loro quinto album e il primo per Joyful Noise (3 settembre, pre-order) dopo quattro dischi su Secretly Canadian. Il trio, composto da Ben Shemie, Joe Yarmush e Liam O’Neill, parla così del disco: “Volevamo calmarci un po’, anche durante il processo di mixaggio: le nostre note erano semplicemente ‘devi calmarti’. Non potevo spiegare tecnicamente cosa intendessi con questo, ma le canzoni avevano bisogno di calmarsi. In pratica stavamo cercando di trattenere tutte le tendenze roboanti e far suonare le cose in modo molto sottile“.

“C’è questa moderazione nei SUUNS: la questione di ‘quanto possiamo resistere?“, dice Shemie, che attualmente vive a Parigi. “Penso che sia bello perché tira fuori sempre qualcosa di inaspettato. Ma se sei disposto a restare con noi, in uno spettacolo o attraverso la nostra musica in generale, ti ripagherà. Potrebbe volerci un po’ per arrivarci, ma alla fine lasceremo cadere un beat per te e dentro di te. Mi piace il fatto che siamo stati in grado di attenerci al lato minimale delle cose, e lasciarle semplicemente respirare“.

Il primo singolo è “Witness Protection”.

The Witness tracklist:

1. Third Stream

2. Witness Protection

3. C-Thru

4. Timebender

5. Clarity

6. The Fix

7. Go To My Head

8. The Trilogy