TRACK: JORDAN SOMMERLAD

“Da adolescente rimanevo sveglio fino a tarda notte nella mia stanza per lavorare alla musica con il mio registratore a quattro piste. Faccio la stessa cosa ancora oggi, registrando qui nel mio appartamento. La musica è sempre stata terapeutica per me, un modo per separarsi dalle preoccupazioni del giorno“. Questa dichiarazione d’intenti ci arriva proprio da Jordan Sommerlad, pronto a mettere in lampa di lancio il suo esordio “Your Favorite Palindrome”, atteso nell’ottobre del 2019.

Questa briosa “Hologram” è il suo primo biglietto da visita, la prima anticipazione di quello che sentiremo nell’album. Ritmo pimpante, chitarrine scintillanti e una melodia irresistibile. Un viaggio nel mondo del guitar-pop che ci piace non poco.

