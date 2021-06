“YELLOWBLACK” E’ IL BRANO CHE SEGNA IL RITORNO DEGLI I HATE MY VILLAGE

Gli I Hate My Village, ovvero Adriano Viterbini (BSBE) e Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35) con la stretta partecipazione di Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena), svelano in queste ore un nuovo brano.

“Yellowblack”, disponibile via La Tempesta International, nasce dalle ultime sessioni in studio del ‘collettivo’ e farà parte di un intero EP con uscita prevista a luglio.

Ascolta il brano:

L’omonimo disco della band pubblicato nel 2019 e andato più volte in ristampa, prevedeva inizialmente un tour a supporto di solo una manciata di date che si è trasformato nell’arco di poche settimane in un lungo viaggio lungo tutta la penisola durato fino all’autunno.

Terminati i live gli I Hate My Village si ritrovano in studio e iniziano a registrare le prove su un registratore a cassetta, riesumato direttamente dagli anni ’90. Sfruttando i limiti della banda magnetica di un supporto

obsoleto e per questo avveniristico, IHMV riescono a trovare in questi limiti un grande potenziale creativo e il registratore diventa lui stesso uno strumento.

Tutta la musica di queste sessioni – che diventeranno un EP la cui uscita è prevista per Luglio – risente e

gode allo stesso tempo di questa attitudine ‘plug & play’ che da un lato impone una iper-compressione dei suoni e una distorsione armonica maggiore ma soprattutto, avendo a disposizione solamente 4 tracce, si è obbligati ad immortalare le proprie idee fin da subito. Impossibile rimaneggiare o modificare. Insomma, questi brani sono figli di un ‘hic e nunc’ dettato dallo strumento registratore che ci trasporta direttamente nel momento della scrittura.

A partire da agosto gli IHMV saranno nuovamente in tour, ecco le prime date comunicate:

26/08/202 San Mauro Pascoli (FC), Acieloaperto

27/08/2021 Torino, TOdays Festival

28/08/2021 Milano, Circolo Magnolia

29/08/2021 Galzignano Terme (PD), Anfiteatro Del Venda

03/09/2021 Roma, Spring Attitude

04/09/2021 Marina di Eboli, (SA) Barezzi Summer

06/09/202 Bologna, Summer Superheroes

Credit Foto: Paolo de Francesco