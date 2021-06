FIDDLEHEAD Between The Richness [ Run For Cover - 2021 ]

Formatisi nel 2014, i Fiddlehead hanno all’attivo due EP e un album, “Springtime And Blind”, uscito nel 2018, ma ora è arrivato il momento per il secondo full-length, pubblicato ancora una volta dalla Run For Cover: la formazione di Boston è in realtà un supergruppo perché formata da membri di numerose band quali Have Heart, Basement, Big Contest, Intent, Youth Funeral, Death Injection e Glory.

Questo sophomore, in realtà – ammettono gli stessi Fiddlehead – non sarebbe dovuto esistere, ma nemmeno il primo: il nuovo lavoro degli statunitensi parla “delle cose enormi” successe nella vita del frontman Pat Flynn – autore di tutti i testi delle canzoni – negli ultimi anni, come sposarsi e diventare padre per la prima volta.

“The Years” mostra la grinta punk del gruppo del Massachusetts con chitarre graffianti e adrenalina in grandi quantità, ma senza mai perdere le sue belle sensazioni melodiche.

Subito dopo, “Million Times” vede, invece, i vocals di Flynn decisamente più riflessivi, ma esplode poi nell’irrefrenabile coro, incredibilmente catchy e potente.

In seguito “Loverman” regala sensazioni pop-punk con quelle sue linee di basso pulite, ma anche in questo caso non manca in esplosività soprattutto nella parte finale del brano.

“Get My Mind Right” ci riporta, invece, su emotivi territori punk hardcore con un drumming poderoso e il suono delle sei corde che si fa sempre più heavy, mentre la pur intensa “Heart To Heart” chiude l’album mostrando un lato più accessibile dei Fiddlehead.

Un disco piacevole, vero e inarrestabile, questo “Between The Richness” in appena venticinque minuti ci sa dare tutta l’energia di cui potevamo avere bisogno: sarà difficile rimanere fermi ai loro prossimi concerti.

Photo Credit: Mitch Wojcik