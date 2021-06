GUARDA IL TRAILER DI “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION” LA NUOVA SERIE ANIMATA DI KEVIN SMITH

Torna sul piccolo schermo He-Man personaggio fantasy creato ad inizio anni ’90 dalla Mattel per la sua linea di giocattoli.

“Masters of the Universe: Revelation” è nuova serie animata Netflix firmata da Kevin Smith (regista di “Clerks” e “Dogma”) superfan della saga e in questo caso nelle vesti di showrunner e produttore esecutivo.

I nuovi episodi, 5 online su Netflix a partire dal 23 luglio, riprenderanno da dove si era conclusa la celebre seria animata anni ’80 realizzata da Filmation e riporterà alla ribalta il potere di Grayskull. Ma Smith assicura anche se non si è mai visto un singolo episodio dello show o non si conosce affatto questo universo, è possibile tuffarsi in questa nuova storia.

Guarda il trailer italiano di “Masters of the Universe: Revelation”: