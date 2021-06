NOEL GALLAGHER SEGUE LE ORME DEL FRATELLO LIAM? C’è L’IDEA DI UN TOUR CON UNA SCALETTA DI BRANI DEGLI OASIS

Noel Gallagher ha rivelato che sta pianificando un tour che lo vedrà principalmente eseguire brani degli Oasis.

L’artista ha spiegato (in una criticata, in patria, chiacchierata a The Sun, sopratutto per argomenti extra musicali, in particolare sulla famiglia reale) che non si concentra sui brani passati quando lavora su nuovo materiale per gli High Flying Birds, ma si rende conto che i fan vogliono sentire i brani che hanno cementato la sua reputazione.

Ha detto infatti: “Quando faccio un disco, non penso alla mia eredità. Sono in pista con le nuove canzoni e seguo il mio istinto. Come vengono fuori è come vengono fuori. Nel complesso, gli High Flying Birds sono un gruppo totalmente diverso dagli Oasis. Non potrebbero essere più diversi. Ma quando metto insieme uno spettacolo, devi fondere le due cose. Non puoi far pagare alla gente 70 sterline a biglietto e non fare una manciata di canzoni degli Oasis, alcune delle canzoni più famose degli anni ’90“.

Aprendo sulle idee per un tour, ha detto: “È una posizione privilegiata in cui trovarsi. Probabilmente arriverò a fare un tour di canzoni degli Oasis quando farò una cosa acustica. C’è sempre un piano per portarlo in tour con un’orchestra, ma non sono sicuro di quando accadrà a causa della merda del COVID“.

Infarcire la scaletta dei live di classici degli Oasis è pratica piuttosto usuale per il fratello Liam che, anzi, ha riproposto brani che negli stessi live degli Oasis non trovavano più posto, ovviamente per la gioia di tutti i fan.