TRACK: BECOMING BRISTOL Quiet Your Heart

Si muove su territori pop questo quartetto americano di belle speranze che guarda con piacere alle strade tracciate dai primi 1975, melodia immediata, canzone accattivanti e radiofonica e il ritornello che arriva solido. Un pezzo che in estate può funzionare alla grande! Bravi Becoming Bristol.

La band parla così del brano: “Quiet Your Heart è una canzone sulla nostra dipendenza dai social media e la sovrastimolazione che ci alimenta e che ci rende insensibili alle cose reali del mondo. È ironico che abbiamo un tale accesso per vedere e condividere la bellezza eppure non ci siamo mai sentiti peggio con noi stessi. Siamo riusciti in qualche modo a ridurre la bellezza a un insieme di statistiche e analisi e stiamo peggio per questo. Abbiamo registrato e mixato questa canzone interamente da soli e siamo super orgogliosi dei nostri campioni personalizzati, dei toni di chitarra e della batteria!”

Listen & Follow

Becoming Bristol: Facebook