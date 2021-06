GUARDA MAC DEMARCO ESIBIRSI IN UN IMPROVVISATO “ITALIAN-AMERICAN GANGSTER RAP” CON KENNY BEATS

Mac DeMarco e Kenny Beats hanno provato a dare vita a un freestyle “gangsta rap italo-americano” nell’ultimo episodio della serie The Cave.

La serie di YouTube vede Beats e un ospite realizzare una canzone da zero.

Alla domanda del produttore su cosa volesse fare, DeMarco ha risposto: “Stiamo fumando sigari. Io sono italiano al 25 per cento. La gente parla molto di ‘gangsta rap’. Molti italo-americani nei film sono gangster. Come mai non c’è un gangsta rap italo-americano?“.

“Non sai rappare, Mac!” dice Beats. Rispose il musicista: “Assolutamente no, ma posso provarci“.

Il risultato è, come potete vedere, molto simpatico, con una serie di piatti tipicamente italiani elencati da DeMarco in un rap davvero improvvisato ma divertente.