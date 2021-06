IL QUINTO ALBUM DI MADI DIAZ ESCE A FINE AGOSTO. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “WOMAN IN MY HEART”

Madi Diaz ha annunciato i dettagli del suo quinto LP, “History Of A Feeling” (pre-order), in uscita il prossimo 27 agosto via Anti- Records a distanza di sette anni dal precedente, “Phantom”.

La musicista nativa del Connecticut, ma di stanza a Nashville ha iniziato a lavorare sul suo nuovo album ben tre anni fa, prima di iniziare a collaborare con il co-produttore Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver).

“La maggior parte di questa musica è venuta dall’affrontare una sorta di scontro tsunami di compassione, sia per la mia ex partner mentre stava scoprendo una parte più profonda della sua identità di genere a lungo nascosta, sia per il mio crudo dolore per aver perso la partner che conoscevo”, dice la Diaz. “Mi sono sentita così divisa nel mezzo perché metà di me voleva sostenere questa persona in un evento così importante della vita, uno che è così bello e difficile, e l’altra metà si sentiva persa, come se mi fossi persa nella storia di qualcun altro.” È stato un cambiamento epocale che si è riverberato e rimbalzato nelle sue riflessioni sulla loro relazione e sul suo senso di sé che va avanti e sul suo processo di guarigione.

Il nuovo singolo si chiama “Woman In My Heart” e qui sotto potete vedere il video diretto da Jordan Bellamy e dalla stessa Diaz.

“Questa canzone è nata in una sorta di sogno ad occhi aperti mentre stavo imparando attivamente come separarmi da qualcuno”, spiega Madi. “Era già abbastanza difficile non perderli/ferire/odiare/combattere/scopare/sentirli/superarli e, ciò che era ancora più difficile, era l’amore che avevamo sentito sempre più come un mistero e il dolore era l’unica cosa che veniva in chiaro.”

“History Of A Feeling” Tracklist:

1. Rage

2. Man In Me

3. Crying In Public

4. Resentment

5. Think Of Me

6. Woman In My Heart

7. Nervous

8. Forever

9. History Of A Feeling

10. New Person Old Place

11. Do It Now