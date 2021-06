LAURA STEVENSON PUBBLICA IL SUO SESTO LP AD AGOSTO. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “STATE”

A oltre due anni di distanza dal suo quinto LP, “The Big Freeze“, Laura Stevenson sta per tornare con un omonimo nuovo full-lenght (pre-order), in uscita il prossimo 6 agosto via Don Giovanni Records.

Da allora la musicista di Long Island ha provato esperienze di gioia e dolore: il suo nuovo album segue il battito cardiaco di questi eventi che cambiano la vita. Dall’eccitazione e dalle tribolazioni di dare alla luce il suo primo figlio durante la pandemia di COVID-19 alla potente rabbia nata da una situazione turbolenta in cui qualcuno che amava è stato ferito e quasi ucciso, la nuova collezione è una celebrazione dinamica e straziante della vita. Il disco è stato prodotto da John Agnello (Kurt Vile, Hop Along, Dinosaur Jr.) e vede il suo collaboratore di lunga data e compagno di band Jeff Rosenstock alla chitarra. Sebbene sia spesso emotivamente pesante, Laura Stevenson non si allontana mai dalla sua vera forza motivante: l’amore.

“L’album è stato scritto come una sorta di epurazione e di preghiera”, spiega la statunitense. Quando finalmente è arrivato il momento di registrare, era incinta del suo primo figlio. “È stata un’esperienza molto intensa rivivere tutti gli eventi dell’anno precedente, mentre seguivo queste canzoni, con mia figlia che cresceva dentro di me, rivivendo tutta quella paura e quel dolore e volevo solo proteggerla dal mondo ancora di più.”

Il primo singolo si chiama “State” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Christopher Hainey.

“Qualcuno che amo è stato ferita e quasi ucciso da un’altra persona ed ero così completamente consumata da questo livello di rabbia che non avevo mai conosciuto prima ed era davvero potente e spaventoso, ma in qualche modo liberatorio quando ero disposto a lasciarlo travolgere su di me”, dice la Stevenson del suo nuovo brano.

“Laura Stevenson” Tracklist:

1. State

2. Don’t Think About Me

3. Moving Cars

4. Continental Divide

5. Wretch

6. Sky Blue, Bad News

7. Mary

8. Sandstorm

9. After Those Who Mean It

10. Children’s National Transfer