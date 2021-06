MARK LANEGAN E JOE CARDAMONE DEGLI ICARUS LINE: ASCOLTA LA LORO COLLABORAZIONE

Dark Mark vs. Skeleton Joe è il nome scelto dal duo Mark Lanegan e Joe Cardamone dei The Icarus Line. “Il fatto che non sia simile a niente di quello che noi abbiamo fatto prima è ciò che lo me rende così interessante“, dice Lanegan. “Quando hai fatto tante cose come me e Joe, devi costantemente cercare il diverso e la sfida per tenerti impegnato“. Joe aggiunge: “Volevo solo fare degli strumentali su cui pensavo che la voce di Mark avrebbe brillato“.

Il 12” di debutto del duo esce oggi e contiene due tracce. Eccole.

Lanegan e Cardamone hanno anche un album completo “Dark Mark vs. Skeleton Joe” in arrivo. “Originariamente avevamo intenzione di pubblicarlo prima, ma, con la pandemia e altre cose che stanno succedendo nel mondo, non ci è sembrato appropriato“, dice Lanegan. “Ora, entrambi ci sentiamo più a nostro agio a far uscire un po’ di questo materiale allo scoperto, e queste due tracce sono solo un teaser per quello che verrà con il full length“. Aggiunge Cardamome: “Qualche piccolo ritocco qua e là ancora, ma tutto sommato si, abbiamo un disco in arrivo“.

Photo: jaswooduk / CC BY