THE FELICE BROTHERS: A SETTEMBRE ESCE IL NUOVO ALBUM

A distanza di oltre due anni dal loro ultimo LP, “Undress“, il prossimo 17 settembre, via Yep Rock Records, The Felice Brothers pubblicheranno un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “From Dreams To Dust” (pre-order).

La band folk-rock di NYC prosegue con la formazione a quattro composta dai fratelli Ian e James Felice, dal bassista Jesske Hume (Conor Oberst, Jade Bird) e dal batterista Will Lawrence.

Tra gli ospiti del disco troviamo ben due terzi dei Bright Eyes: Nathaniel Walcott ha suonato la tromba, mentre Mike Mogis la pedal steel e si è inoltre occupato del mixing.

Dopo il recente singolo “Inferno”, condiviso in aprile, ora gli statunitensi rilasciano un altro brano, “Jazz On The Autobahn”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Questa canzone è la storia di due persone in fuga”, spiega Ian Felice. “Si sono lasciati alle spalle tutta la loro vita alla ricerca di qualcosa, ma sono perseguitati da una sensazione di catastrofe incombente. Entrambi si stanno usando l’un l’altro come mezzo di fuga.”

“From Dreams To Dust” Tracklist:

1. Jazz On The Autobahn

2. To-Do List

3. All The Way Down

4. Money Talks

5. Be At Rest

6. Valium

7. Inferno

8. Silverfish

9. Celebrity X

10. Land Of Yesterdays

11. Blow Him Apart

12. We Shall Live Again