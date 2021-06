CHRYSTA BELL E MARC COLLIN DEI NOUVELLE VAGUE TRA POCHI GIORNI IN ITALIA PER REINTERPRETARE LE CANZONI DEI CURE

Chrysta Bell, musa di David Lynch, e Marc Collin dei Nouvelle Vague arriveranno tra pochi giorni in Italia per due date del loro progetto Strange As Angels, dove daranno nuova vita alle canzoni dei Cure.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per sabato 19 giugno all’Indie Sound Open Edition di Mestre (VE) e per venerdì 25 al Klimt Ladies Blues Session di Piacenza.

Qui sotto i dettagli completi:

sabato 19 giugno 2021

MESTRE – INDIE SOUND OPEN EDITION

Piazzale Divisione Acqui – Parco Albanese

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

ingresso libero su prenotazione al link www.culturavenezia.it

venerdì 25 giugno 2021

PIACENZA – KLIMT LADIES BLUE SESSION

Piazza della Cittadella, 29

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 15 Euro + prevendita

prevendite attive su www.botteghinoweb.com